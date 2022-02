Tidligere Venstre-minister Britta Schall Holberg er død - 80 år

Britta Schall Holberg, der tidligere har været både indenrigs- og landbrugsminister for Venstre, er død. Hun blev 80 år, skriver Fyens Stiftstidende torsdag.

Schall Holberg, som havde rund fødselsdag i juli sidste år, huskes måske bedst for at være den første kvindelige indenrigsminister i landet.

Hun blev i 1982 hentet ind udefra, da De Konservatives Poul Schlüter i september det år dannede firkløverregeringen.

Den læreruddannede Venstre-politiker, som på det tidspunkt var viceborgmester i Assens Kommune, og som først i 1984 blev valgt ind i Folketinget, fik nogle stormfulde år som Danmarks første kvindelige indenrigsminister.

Det skyldtes den såkaldte blødersag, der handlede om, at blødere fik ikkescreenet blod fra hiv-smittede. Som daværende ansvarlig for sundhed var hun mål for kritikken.

Efter tre et halvt år som indenrigsminister blev hun i 1986 gjort til landbrugsminister. Halvandet år senere stoppede hun igen, og i 1988 sagde hun farvel til Folketinget.

Efterfølgende endte hun som politisk redaktør på netop Fyens Stiftstidende.

Hun havde i forvejen kendskab til øen, idet hun tilbage i 1977 overtog Hagenskov Gods på Fyn fra sin far.

Godset havde hun frem til 2009, hvor hun overdrog det til den ene af sine sønner, Jacob.

På det tidspunkt var hun igen blevet medlem af Folketinget, hvor hun denne gang sad fra 2005 til 2011.

I de senere år har hun været ganske kritisk over for sit tidligere partis ageren i forbindelse med den store strøm af flygtninge, der fandt hjemme i Danmark i december 2015.

Hun mente således, at den daværende Venstre-regeringen stod for had og intolerance i stedet for frihed og forskellighed.

Kommentaren, der blev udgivet i dagbladet Information, var i særdeleshed rettet mod den daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V)

