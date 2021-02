Tidobling i test giver milliardregning

* I øjeblikket testes omkring en million ugentligt

* Regeringen vil skrue massivt op som en sikkerhed for at kunne genåbne dele af samfundet, uden at smitten løber løbsk.

* Ifølge sundhedsøkonom Jakob Kjellberg vil det – med en anslået testpris på cirka 150 kroner og med 12 millioner test om ugen i 52 uger – komme til at koste omkring 100 milliarder om året.

* Beløbet svarer nogenlunde til den årlige pris for at drive det danske sygehusvæsen.

Kilde: Berlingske og sundhedsøkonom og professor Jakob Kjellberg

/ritzau/