Tidslinje over udligningsfnidder

* 30. januar:

Regeringen præsenterer de første elementer i udspillet.

1,4 milliarder kroner skal flyttes mellem kommunerne. Tallene for, hvad det reelt betyder for kommunerne - og begrundelserne bag - holder regeringen dog tilbage.

* 7. februar:

Venstre anklager regeringen for at holde væsentlige beregninger i udspillet tilbage. Partiet vil ikke forhandle, før beregningerne er lagt frem.

* 17. februar:

Social- og Indenrigsministeriet må skrive til forhandlingspartierne, at der har været en "beklagelig fejl". Børn, der ofte har flyttet kommune, er udregnet på forkert grundlag.

* 15. februar:

Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet siger:

- Det har været usædvanligt, at man har holdt kortene så lukket, og det har også været direkte årsag til, at processen har været rodet og kaotisk.

* 19. februar:

Flere socialdemokratiske borgmestre har løbende kritiseret udspillet. Lejres borgmester, Carsten Rasmussen (S), kritiserer især, "at der er kommuner, der skal modtage penge, der i forvejen ikke bruger dem, de får".

Kommunernes Landsforening (KL) kritiserer også regeringen. "Vi mangler simpelthen de data, der gør, at vi selv kan regne på reformudspillet," siger Kristian Wendelboe, direktør i KL.

* 23. februar:

En mail viser, at Socialdemokratiet under forhandlingerne om udligning planlægger et "angreb på Venstre" blandt andet med ting fra forhandlingsrummet.

* 24 februar:

Finansminister Nicolai Wammen (S) beklager mailen og skriver til forhandlingspartierne:

- Jeg vil gerne over for jer understrege, at det ikke er en acceptabel tilgang til vores måde at forhandle med hinanden på.

* 25. februar:

Statsministeren beklager den lækkede mail, mens Venstres tillid til regeringen "kan ligge på et meget lille sted", siger formand Jakob Ellemann-Jensen.

Jakob Ellemann-Jensen siger, at Venstre endnu ikke er parat til at forhandle efter det store tillidsbrud.

* 27. februar:

Efter et forsoningsmøde i Statsministeriet siger Jakob Ellemann-Jensen, at man har to krav til regeringen, før forhandlingerne kan genoptages.

* 28. februar:

Regeringen giver sig på Venstres hovedkrav om udlændinge efter at have afvist det.

* 4. marts:

Jyllands-Posten bringer et lækket notat, hvor der står, at "det kan være et sigte for Venstre" at ville tilgodese fem kommuner med Venstre-borgmestre.

* 5. marts:

Wammen afviser at have lækket notatet, der er blevet politianmeldt.

* 19. marts:

Finansministeren siger, at håndtering af coronakrisen har højere prioritet end forhandlinger om klima, udligning og pension.

* 5. maj:

Regeringen indgår en aftale med Venstre, De Radikale, SF og Alternativet.

/ritzau/