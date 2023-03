Tidslinje: Sådan nedsmeltede Nye Borgerlige på to måneder

Det har mildest talt været en hektisk tid for Nye Borgerlige. Ikke alene er folketingsgruppen blevet halveret siden valget den 1. november. Nu skal partiet også finde en ny formand for anden gang på to måneder.

Men hvordan gik det egentlig så galt? Kristeligt Dagblad giver dig overblikket over Nye Borgerliges deroute.

7. november, 2022

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix.

Selvom krisen for alvor er taget til i løbet af den seneste måned, begynder det allerede at ramle for Nye Borgerlige på valgaftenen.

Få dage efter valget kommer det frem, at Mette Thiesens kæreste har opført sig voldeligt overfor en medarbejder ved partiets valgfest. Kæresten, som tidligere havde truet den pågældende medarbejder, var blevet påbudt ikke at møde op til valgfesten, men det valgte Mette Thiesen at ignorere.

Og inden den nyvalgte folketingsgruppe når at tage stilling til forseelsen, melder Mette Thiesen sig ud af partiet den 7. november og fortsætter som løsgænger.

Pernille Vermund opfordrer efterfølgende Mette Thiesen til at afgive sit mandat af respekt for vælgerne, men den 6. februar melder hun sig ind i Dansk Folkeparti.

10. januar, 2023

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix.

I begyndelsen af året træder partistifter Pernille Vermund tilbage som formand og fortæller, at hun ikke agter at genoptstille. Hun siger til medierne, at der ikke er noget dramatisk ved beslutningen, som hun har truffet, fordi hun ikke længere ønsker at være i politik.

Pernille Vermund peger ikke på nogen arvtager til formandsposten, men stemmeslugeren Lars Boje Mathiesen er klar favorit til valget, som skal stå ved en ekstraordinær generalforsamling den 7. februar. Der bliver dog også talt om den unge og nyvalgte Mikkel Bjørn som en mulig kandidat.

18. januar

Foto: Sebastian Elias Uth/Ritzau Scanpix.

Nye Borgerliges medstifter Peter Seier Christensen annoncerer, at han trækker sig som politisk næstformand. Det efterlader partiet uden formand og næstformand.

24. Januar

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix.

To uger efter, at Pernille Vermund har trukket sig som formand, forlader det nyvalgte folketingsmedlem Mikkel Bjørn Nye Borgerlige til fordel for Dansk Folkeparti. Han forklarer, at han ikke kan se sig selv i Nye Borgerlige med Lars Boje Mathiesen som formand.

“Der efterlades ikke meget plads til samarbejde, konstruktiv dialog og fælles fodslag. Personen Lars ender indimellem med at fylde så meget, at partiets interesser og andre personer må vige,” skrev Mikkel Bjørn på Facebook.

Kort efter skifter formanden i Nye Borgerliges Ungdom, Malte Larsen, samt næstformand Mitchel Oliver Vestergaard også Nye Borgerlige ud med Dansk Folkeparti. Begge med henvisning til Lars Boje Mathiesen.

7. februar

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Lars Boje Mathiesen bliver valgt som ny politisk formand ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor han er den eneste kandidat til posten. Henriette Ergemann bliver i samme ombæring valgt som politisk næstformand.

20. februar

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

13 dage efter at hun er blevet valgt som politisk næstformand, trækker Henriette Ergemann sig fra posten. Det sker, efter at medierne har beskrevet en række kontroversielle og konspiratoriske kommentarer om covid-19, som Henriette Ergemann har skrevet på sociale medier.

10. marts

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix.

Lars Boje Mathiesen bliver natten til den 10. marts ekskluderet fra Nye Borgerlige med øjeblikkelig virkning.

Beslutningen, som bliver truffet af en enig hovedbestyrelse, er baseret på en række ultimative krav fra Lars Boje Mathiesen. Han krævede blandt andet et månedligt formandshonorar på 55.000 kroner samt en engangsbetaling på 350.000 kroner, der skulle gå til en branding-kampagne med titlen “Boje på Borgen”.

Men hovedbestyrelsen afviser altså kravene og ender med at smide Lars Boje Mathiesen på porten i en beslutning, der af den afgående formand bliver beskrevet som et “karaktermord”.

13. marts

Foto: Sebastian Elias Uth/Ritzau Scanpix.

Lidt mere end to måneder efter at have annonceret sin egen afgang fortæller Pernille Vermund, at hun vil genvælges som formand for partiet, og at hun alligevel stiller op til næste folketingsvalg.

Pernille Vermund skal således forsøge at genrejse Nye Borgerlige sammen med den resterende folketingsgruppe, som nu består af Peter Seier Christensen og Kim Edberg Andersen.

“Jeg vil ikke lægge skjul på, at det er en stor og svær opgave. Men samtidig har jeg det sådan, at det er min pligt. Hvis jeg ikke gjorde det, hvem skulle så”, siger hun til TV 2 News.