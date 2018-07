Tiggeriloven har foreløbig kun ramt udlændinge

Det er først og fremmest rumænere og bulgarere, der er blevet idømt fængsel for at tigge, mens danske tiggere indtil videre er gået fri, viser opgørelse fra Justitsministeriet. Urovækkende, at kun udenlandske tiggere fængsles, mener partier. Ifølge politiet er flere sager mod danske tiggere på vej

Et år efter at den omstridte skærpelse af tiggeriloven trådte i kraft, er 49 udlændinge blevet idømt 14 dages ubetinget fængsel for utryghedsskabende tiggeri, mens tre udlændinge har tilbragt syv dage bag tremmer for at tigge.

De dømte er først og fremmest rumænere og bulgarere. Til gengæld er ingen danskere blevet dømt, efter at Folketinget sidste sommer vedtog at skærpe straffen for tiggeri. Det fremgår af et svar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til Folketingets Retsudvalg.

De fleste domme er faldet i København, hvor 32 personer – heraf 18 rumænere og fem bulgarere – er blevet dømt, mens 20 er blevet dømt i politikredse uden for hovedstaden. 32 af de i alt 52 dømte er rumænere.

Jurist Maja Løvbjerg Hansen fra den frivillige organisation Gadejuristen finder det helt forkert, at fattige østeuropæere skal afsone en fængselsdom i Danmark, når de forsøger at skaffe penge til livets opretholdelse.

”Det er jo forfærdeligt for den enkelte af de 49 mennesker at skulle afsone to ugers fængsel, fordi de har bedt om hjælp. I København er 32 blevet dømt, og man må sætte spørgsmålstegn ved, hvor stort et samlet problem tiggeri er, når der tilsammen er 32 domme i hovedstaden. Justitsministeren har flere gange indskærpet, at der ikke må foregå diskrimination i forbindelse med tiggeriloven. Men når eksperter på området vurderer, at halvdelen af tiggeriet udføres af danskere, så peger de nye tal på, at der bliver diskrimineret i indsatsen fra politiet,” siger Maja Løvbjerg Hansen.

Preben Brandt, der er arbejdende bestyrelsesformand i Projekt Udenfor, som hjælper hjemløse i København, finder antallet af dømte ”forbløffende højt”.

”Jeg havde troet, at der ville være ganske få domfældelser. Det forekommer temmelig nidkært. Det kan undre, at det kun er udlændinge og primært østeuropæere, som er blevet dømt. Og så måske alligevel ikke,” siger Preben Brandt. Han mener, at hensigten med loven først og fremmest har været at ramme østeuropæiske tiggere og hjemløse.

Preben Brandt vurderer dog ikke, at politiet diskriminerer.

”Tallene kan være et udtryk for, at danske tiggere er hurtigere til at tilpasse sig den nye situation. Tiggeriet i København har ændret karakter efter lovændringen. Vi ser ikke længere, at tiggere sidder med et skilt. Det er også muligt, at borgerne er lidt hurtigere, når de skal melde en udenlandsk tigger til politiet, fordi de måske føler sig mere utrygge end, hvis der havde været tale om en dansk tigger,” forklarer Preben Brandt.

Områdechef i Hjemløseenheden i Københavns Kommune Steen Bo Pedersen er ikke overrasket over, at loven først og fremmest rammer udenlandske tiggere.

”Tiggeriet i København fordeler sig nok fifty-fifty mellem danskere og udlændinge. Men de to gruppers strategier er lidt forskellige. Danske tiggere er nok mere i bevægelse og tager en tur igennem S-toget mellem 16 og 17 og laver så noget andet resten af dagen. Udenlandske tiggere er måske i gang hele dagen og kan på den måde være mere synlige. Vi har et godt samarbejde med Københavns Politi og kan ikke bekræfte, at politiet går mere efter udlændinge,” siger Steen Bo Pedersen. Ifølge hjemløsechefen har den skærpede tiggerilov betydet, at der i dag er markant færre udenlandske hjemløse i hovedstaden.

”Problemet er rykket væk fra København, men det betyder jo ikke, at fattigdomsproblemerne i Rumænien er løst,” siger Steen Bo Pedersen.

Enhedslistens Rosa Lund, der har stillet spørgsmålet om antallet af dømte tiggere til justitsministeren, finder det problematisk, at kun udlændinge er blevet dømt.

”Jeg håber ikke, at der er tale om diskrimination, men jeg frygter det,” siger Rosa Lund. Samme bekymring har Alternativets retsordfører, Josephine Fock:

”De nye tal er urovækkende, og nu vil jeg tage sagen op med justitsministeren,” siger Josephine Fock.

Vicepolitiinspektør Jakob Søndergaard fra Københavns Politi afviser, at der er tale om diskrimination. Han fortæller, at der er en håndfuld retssager på vej mod danskere tiggere, men at der endnu ikke er faldet domme i de pågældende sager.

”Loven er lige for alle,” siger Jakob Søndergaard.

Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, er meget tilfreds med, at 52 udlændinge er blevet dømt for tiggeri.

”Vi har fra starten ønsket at ramme udenlandske tiggere og havde gerne set, at loven kun var rettet mod udlændinge. Det er kun glædeligt, at lovgivningen har virket efter hensigten. I mange år har det været overvældende med de mange udenlandske hjemløse og tiggere i København og andre større byer. Vi har ikke løst problemet 100 procent, men vi er kommet et stykke ad vejen,” mener Martin Henriksen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K).