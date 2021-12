Til hjernen og hjertet: Årets bedste digitale fortællinger

Er det nok at have et hoved for at være et menneske?

Det er de helt store eksistentielle spørgsmål, der fylder i de bedste digitale fortællinger fra Kristeligt Dagblads univers i år.

Årets afslutning er som altid en god anledning til at kigge tilbage på højdepunkterne fra tiden, der er gået. I dette tilfælde med fokus på danske og udenlandske digitale fortællinger, der går i hjernen og hjertet, fordi nogen har gjort sig ekstra umage med både historiens indhold og den visuelle side.

De helt nære menneskeskæbner med det skrevne ord i centrum og etiske, eksistentielle temaer som omdrejningspunkt er Kristeligt Dagblads hjørnesten.

Tre af slagsen står tilbage som særligt bemærkelsesværdige i 2021:

Tegning af 19-årige Magnus, som kun kan bevæge sit ansigt Foto: Morten Voigt

Magnus er sit hoved

19-årige Magnus' hoved intet fejler, mens kroppen stort set er ødelagt. Er hans liv værd at leve? Både tekst og visuelle greb tager os med helt ind i hovedet på den unge mand.

Kirstens hjerne

Journalisten brugte over et år på at rejse tværs over landet, ned i psykiatriens historie og langt ind i fremtiden for at finde svar på, hvorfor hendes farmors søster Kirsten døde som blot 24-årig. Hun kom tættere på, end hun havde forestillet sig…

“Jeg håber, du bliver kørt ned af en bil - et kærlighedsbrev”

Historien er på én gang en personlig fortælling om et forlist parforhold og en undersøgelse af alle kærlighedens facetter. Artiklen er illustreret af journalisten selv - som havde så svært ved at finde ord i kapitel 6, at hun tegnede det i stedet.

Menneskeskæbner

Kristeligt Dagblad er langt fra det eneste medie, som bruger kræfter på at formidle menneskeskæbner på en kreativ måde. Her er en stribe andre af årets mest bemærkelsesværdige:

Foto fra Politikens fortælling: De digitale guldspindere Foto: Politiken

Corona

Coronakrisen fik igen i år mange medier til at tænke kreativt i den digitale formidling. Her er en række eksempler:

Politik

Her er nogle eksempler på blomstrende digital formidling om årets store politiske begivenheder:

Foto fra VGs regeringskabale Foto: VG

Klima, natur og miljø

Klimaforandringer og miljøproblemer er nogle af de emner, som har givet anledning til flest digitale fortællinger de seneste år. Igen i år er der mange gode eksempler:

Tegning fra NRK's fortælling om systemet, der svigter landets grise. Foto: Silje Ensby, NRK

Andre bemærkelsesværdige historier

Et mekanisk klokkespil på en elektrisk xylofon med stroferne fra folkevisen “Drømte mig en drøm i nat” er en af de lyde, der er væk. Foto: Sara Gro Vagtholm

Inspiration

Der er meget mere guld at finde på mediernes egne opsamlingssider. Dyk selv ned nogle i dem her:

Mangler noget på listen? Send gerne tips til stinne@k.dk