Til vælgermøde i Maribo: Det vigtigste er, at I stemmer på en fra Lolland

En gammel sang fortæller om en blå anemone, der bryder op gennem den sorte jord, når foråret melder sin ankomst i begyndelsen af marts. Sangen er skrevet af præsten Kaj Munk, der beskriver, hvordan han har hentet en anemone fra den fede lollandske ler og plantet den i Jyllands grus. Så hver gang anemonen ved vår stikker hovedet op og nikker, mindes han sin fødeø Lolland.

Sangen om anemonen sidder godt og vel 40 mennesker og synger til et vælgermøde i en café på torvet i Kaj Munks fødeby, Maribo. Lollikkerne er samlet for at høre fire folketingskandidaters bud på, hvordan de vil løse Lollands problemer, hvis de får mandat til at indtage et af folketingssalens 179 sæder.