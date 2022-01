Tilbage til nullerne: Regeringen genbesøger Foghs udenrigspolitiske værdikamp

Den aktivistiske og værdibaserede udenrigspolitik genoplives for fuldt blus i en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi. Dermed genoplives også nullernes forsøg på at fremme "danske værdier" verden rundt med militær magt

Med USA som nærmeste allierede skal Danmark forsøge at fremme demokrati, menneskerettigheder, et retfærdigt og humant asylsystem samt en grønnere miljøpolitik verden rundt. Det er pejlemærkerne for fremtidens danske udenrigs- og sikkerhedspolitik, der nu skal navigere efter et såkaldt "værdikompas".