Tilbagevendt Gejl bliver igen Alternativets politiske ordfører

Folketingsmedlem Torsten Gejl skal igen være Alternativets politiske ordfører, oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Torsten Gejl sygemeldte sig med stress i begyndelsen af august, hvor han berettede om at have fysiske følgeskader, men han er netop vendt tilbage til Christiansborg og får nu den post, han også havde før sygemeldingen.

Alternativet har tirsdag fordelt ordførerskaber, efter at Torsten Gejl er vendt tilbage.

I pressemeddelelsen udtaler Gejl, at der mere end nogensinde er brug for en stemme i dansk politik, der "understreger vigtigheden af, at vi holder os inden for de planetære grænser og sætter tiden fri for almindelige mennesker".

- Det glæder jeg mig til at gøre, siger han.

I de cirka fem måneder, Torsten Gejl var væk, havde Sascha Faxe posten som politisk ordfører. Hun fortsætter som ordfører for blandt andet miljø og kultur.

Nikoline Erbs Hillers-Pedersen har været Gejls stedfortræder i Folketinget.

Gejl skal - foruden at være politisk ordfører - også være ordfører for blandt andet beskæftigelse, ret og cannabis.

Han har tidligere fortalt, hvordan han op til sygemeldingen havde fysiske smerter. Han skuldre brændte, og han havde smerter i benene.

- Jeg lyttede ikke til det, som både kroppen og mine nærmeste forsøgte at fortælle mig, skrev Torsten Gejl dengang på Facebook.

- Det har en pris, og den betaler jeg nu. Min krop protesterer på det kraftigste mod det, jeg har udsat den for. Derfor skal jeg have en pause.

/ritzau/