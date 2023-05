Tilbagevendt Uffe Elbæk: Alternativet har lært at gå

Alternativets stifter og tidligere mangeårige politiske leder Uffe Elbæk er lørdag med til sit første landsmøde, siden han i september vendte tilbage til partiet.

Han kalder det en "helende proces" både for partiet og ham selv at være tilbage.

Og så er Uffe Elbæk enig med politisk leder Franciska Rosenkilde om, at partiet står stærkere end nogensinde ti år efter partiets stiftelse.

- Der kunne man ikke stå, hvis ikke alt det andet var sket, siger han med henvisning til de kriser, partiet har været igennem.

Efter Uffe Elbæk i december 2019 trådte tilbage som politisk leder, blev medstifter Josephine Fock valgt som ny politisk leder.

Blot en måned efter forlod Uffe Elbæk og tre andre folketingsmedlemmer partiet. Uffe Elbæk havde ikke tillid til Josephine Fock som leder.

I stedet var han med til at stifte Frie Grønne, som han siden forlod i september for at vende retur til Alternativet kort, inden valgkampen startede.

En valgkamp, hvor Alternativet endte med at forblive i Folketinget med 3,3 procent af stemmerne trods flere år med meningsmålinger under spærregrænsen.

Uffe Elbæk vil ikke selv vurdere, hvilken effekt hans comeback havde på partiets valgresultat.

- Men man kan se på, hvornår jeg meldte mig ind, siger han dog med et stort smil.

Tilbage til Alternativets ti år som parti, mener Uffe Elbæk, at bumpene på vejen har været "børnesygdomme".

- Man skal have sine mæslinger. For at nå derhen, hvor man er sund og rask.

Han beskriver også, hvad Alternativet er gået igennem de første ti år, som et "barn, der er ved at lære gå".

- Man er faldet og slået sig på knæene. Men nu har man lært at gå. Spørgsmålet er så, hvor langt man har lyst til at gå, og hvor man har lyst til at gå hen, siger Uffe Elbæk.

Han nævner, at han er blevet spurgt, om det er realistisk, at Alternativet kan være en del af en regering om ti år.

- Det er det da. For jeg håber, at vi får en grøn regering inden for de ti år. Det bliver jeg nødt til at tro på. Ellers betyder det, at vi ikke har taget klimakrisen alvorligt.

Fremadrettet kommer Uffe Elbæk til at fungere som "rådgiver og mentor" i Alternativet.

- Jeg har en meget tæt relation til både Torsten (politisk ordfører Torsten Gejl, red.) og Franciska - men omvendt har jeg enorm respekt for, at de er den næste generation.

- Jeg presser ikke på – nærmest tværtimod, siger han.

