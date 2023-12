Tilbud til gravide om gratis vaccine mod kighoste gøres permanent

Det bliver fra 2024 permanent gratis for gravide at blive vaccineret mod kighoste.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

- Kighoste kan være en alvorlig sygdom for mindre børn, og derfor er kighostevaccination en fast del af børnevaccinationsprogrammet, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i meddelelsen.

- Hvis nyfødte og spædbørn bliver smittet, før de bliver vaccineret de første gange inden for deres første leveår, kan de få et alvorligt sygdomsforløb.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor har regeringen på finansloven for 2024 fundet penge til at gøre tilbuddet permanent, lyder det videre fra ministeren.

Det konkrete beløb oplyses ikke.

Tilbage i juli varslede Sophie Løhde, at hun arbejdede på at finde finansiering til at gøre tilbuddet om vaccination mod kighoste for gravide permanent. Det skete på baggrund af en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen.

Et midlertidigt tilbud om gratis kighostevaccination til gravide blev indført i 2019 grundet en epidemi med kighoste i Danmark.

Tilbuddet udløb efter flere forlængelser 31. marts 2023. Men fra 1. august dukkede tilbuddet op igen, da antallet af kighostetilfælde var begyndt at stige.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vaccination mod kighoste anbefales af Sundhedsstyrelsen indtil én uge før forventet fødsel, da man herefter forventeligt ikke opnår en beskyttende effekt hos det nyfødte spædbarn.

Kighoste er en luftvejsinfektion, der hos ikkevaccinerede spædbørn kan udløse et alvorligt og i værste fald livstruende forløb.

Siden 1995 er der blandt danske børn registreret seks spædbørnsdødsfald som følge af kighoste.

/ritzau/