Tilfreds Thulesen efter dom: Højt til loftet i et demokrati

Det var ikke ærekrænkende, at DF i 2013 indrykkede en annonce med navne på 685 personer, fastslår Højesteret.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, er overrasket, men meget tilfreds, efter at Højesteret torsdag har afgjort, at en annonce, som partiet indrykkede i 2013, ikke var ærekrænkende.

Dansk Folkeparti gengav i annoncen navnene på 685 personer under overskriften: "Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed". Annoncen blev bragt i Kristeligt Dagblad og Jyllands-Posten.

Og både byretten og landsretten nåede frem til, at det var ærekrænkende.

Men nu er Højesteret altså nået frem til et andet resultat.

- Det afgørende er, at man får slået fast, at der skal være højt til loftet i et demokrati, siger Kristian Thulesen Dahl til Ritzau.

/ritzau/