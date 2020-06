Tilliden til politikerne topper under corona

En krisesituation som Covid-19 får os til at stå sammen og bakke op om vores ledere, mener ekspert.

Vi har fået mere tillid til politikerne under coronakrisen.

I hvert fald hvis man skal tro TrygFondens Tryghedsmåling 2020.

Faktisk har danskernes tillid til politikerne aldrig været højere siden den første valgundersøgelse i 1971, viser målingen.

- Befolkningen føler, at politikerne står sammen om at løse problemerne - både i forhold til smitte og økonomi, og at der både bliver udvist samarbejdsvilje og handlekraft, siger forskningschef i TrygFonden Anders Hede.

Undersøgelsen er gennemført årligt siden 2004. Her bliver der spurgt om danskernes tryghedsfornemmelse og om emner som familie og økonomi.

Forskerne har indsamlet data om tilliden til politikerne fra 17. til 22. maj 2020.

Selv om der under krisen har været eksempler på, at regeringen har fået kritik for sin håndtering, er det ikke nok til at rykke ved tilliden, mener Anders Hede.

- Det, at der er kritik og diskussion, opfatter langt de fleste som en naturlig ting i et demokrati. Folk tænker ikke, at der hersker kaos og forvirring i det politiske system, siger han.

Dog vil en tilbagevenden til "normal politik" formentlig føre til en lavere tillid, mener valgforsker og professor ved Aarhus Universitet Rune Stubager.

- Når coronasituationen glider mere i baggrunden, og vi står med de økonomiske udfordringer, er løsningerne ikke så lige for som at lukke landet ned og sende folk hjem. Det bliver et langt sejt træk, siger han.

Det er også en "naturlig menneskelig reaktion", at vi står sammen, når en krise som Covid-19 gør sit indtog, mener Kasper Møller Hansen, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

- Det, vi normalt ser i krisesituationer, er, at befolkningen står sammen om deres ledere og mod den fjende udefra, der kommer og skaber frygt og skubber ved den tilværelse, man har, siger han.

Undersøgelsen viser også, at danskerne trods coronakrisen i høj grad føler sig trygge.

- Vi foretog målingen før coronakrisen. Og for at se, om krisen havde rykket ved danskernes tryghed, gentog vi dele af dataindsamlingen, lige efter at den store genåbning gik i gang.

- Den gode nyhed er, at krisen ikke har rykket grundlæggende ved vores tryghed, siger Rie Odsbjerg Werner, direktør i TrygFonden.

Hovedundersøgelsens data er indsamlet fra den 16. juni til 13. august 2019.

I år har et repræsentativt udsnit på 6689 personer over 18 år deltaget.

/ritzau/