Dronning Margrethe, som torsdag fylder 80 år, kom til verden netop, da Danmark havde mest brug for et lys i mørket. Som dronning har hun formået at være den samlende, nationale faktor, der indgyder befolkningen tillid og får os alle til at lytte, skriver tidligere udenrigsminister Per Stig Møller i dette fødselsdagsportræt