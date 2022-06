Børn får nu bedre mulighed for at blive aktive i forenings- og idrætslivet, selvom deres forældre er på kontanthjælp

Tilskud til idræt gør udsatte børn til deltagere frem for tilskuere

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne har indgået en aftale om at afskaffe kontanthjælpsloftet og indføre et nyt fritidstillæg, der skal komme børn og unge med forældre på kontanthjælp til gode.

Fritidstillægget lyder på 250 kroner skattefrit per barn per måned, dog maksimum 1000 kroner til en familie om måneden. Pengene skal bruges på fritidsaktiviteter eller kulturtilbud målrettet det enkelte barn. Hver tredje måned skal forældrene afleverer kvitteringer til kommunen som dokumentation for, hvad tillægget er brugt til.