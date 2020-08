Tilsyn advarede allerede i 2019 om kritisable forhold i FE

Politikerne reagerede tilsyneladende ikke, da tilsyn sidste år advarede om urent trav i spiontjeneste.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) advarede allerede i sommeren 2019 om problemer i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Det skriver Politiken og Berlingske.

Dengang lød det fra tilsynet, at FE havde afgivet "mangelfulde eller vildledende oplysninger" for at dække over overvågning af danskerne.

Mandag blev advarslen fra 2019 gentaget og flere kritikpunkter blev føjet til. Sagen har nu ført til at både den nuværende og tidligere FE-chef samt to ledende medarbejdere i FE er blevet hjemsendt.

I 2019 blev den afgående forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) ifølge Politiken orienteret om tilsynets kritik af FE. Og ligeledes blev repræsentanter for de fem største partier i udvalget for efterretningstjenesterne.

Men oplysningerne fik ikke hverken politikerne eller regeringen til at offentligt at kræve ændringer i FE, skriver avisen.

Ifølge Jacob Mchangama, der er direktør i den juridiske tænketank Justitia, er det sigende for politikernes tillid til spiontjenesterne.

- Det bestyrker billedet af, at danske politikere – og måske især de store traditionelle regeringspartier – er meget forsigtige over for efterretningstjenesterne, når det gælder tilsyn og kontrol, siger han til Politiken.

Oplysningerne om, at tilsynet allerede i 2019 advarede om forholdene i FE, får flere politikere til at reagere i Berlingske.

Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, mener, at det bør undersøges, hvordan daværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen reagerede på tilsynets meldinger.

SF's Karina Lorentzen Dehnhardt undrer sig over, at advarslerne i 2019 smuttede gennem det politiske system.

- Nu har vi så en anledning til at få sat en undersøgelse i gang, så vi kan finde ud af, hvad der er op og ned. Vi bakker op om, at man undersøger Forsvarsministeriet som helhed – herunder tilsynets forslag om at undersøge, hvad de politiske beslutningstagere har vidst om forholdene , siger hun til Berlingske.

Berlingske og Politiken har ikke kunne få en kommentar fra hverken Claus Hjort Frederiksen eller nuværende forsvarsminister Trine Bramsen (S).

/ritzau/