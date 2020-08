Tilsyn advarede om kritisable forhold i FE allerede i 2017

Allerede længe før tilsyn mandag rettede alvorlig kritik af FE, har politikerne været advaret om forholdene.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) har både i 2017, 2018 og 2019 advaret om, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) ulovligt har spioneret mod "i Danmark hjemmehørende personer".

Det viser en gennemgang af tilsynets rapporter fra de seneste år, som TV 2 har lavet.

Dermed har skiftende forsvarsministre og politikere været advaret om kritisable forhold i FE, længe før at TET mandag rettede alvorlig kritik af spiontjenesten.

Advarslerne fra tilsynet er alvorlige, vurderer Jacob Mchangama, der er direktør i den juridiske tænketank Justitia, over for TV2.

- FE har meget vide beføjelser og meget store ressourcer, så de kan gøre rigtig mange ting. Men der er stadig nogle grænser, og dem skal de selvfølgelig overholde, siger han til TV2.

I 2017 advarede tilsynet om, at FE ulovligt havde spioneret mod i Danmark hjemmehørende personer i syv tilfælde i 2016.

Året efter advarede tilsynet om ulovlig spionage i både 2014, 2015 og 2016.

I 2019 blev tilsynets kritik skærpet. Her lød det blandt andet, at FE havde givet "mangelfulde eller vildledende oplysninger" om tjenestens overvågning.

Og det er især herefter, at det er problematisk, at politikerne ikke har grebet ind, mener Jacob Mchangama.

Blandt Folketingets partier er der bred opbakning til, at der skal foretages en uvildig undersøgelse af FE.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, siger til TV2, at de mange overhørte advarsler understreger behovet for, at også Forsvarsministeriet skal undersøges.

Claus Hjort Frederiksen (V) var forsvarsminister fra november 2016 til juni 2019. Det er i store dele af den periode, som tilsynet har undersøgt.

Han har onsdag aften meddelt, at han går af som formand for Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne.

Det skyldes, at han vil undgå, at der kan spørgsmål om habilitet i forbindelse med den kommende undersøgelse af FE.

/ritzau/