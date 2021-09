Tilsyn finder systematiske lovbrud i PET-overvågning

Politiets Efterretningstjeneste (PET) overskrider "systematisk" fristerne for, hvornår oplysninger om borgere skal slettes.

Det fremgår af et svar fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne til Justitsministeriet ifølge Politiken.

Svaret vækker opsigt blandt retseksperter.

PET, der bekæmper terror og spionage, har ekstraordinære beføjelser til at indhente private oplysninger om borgere.

Disse oplysninger skal slettes inden for 15 år, hvis der ikke sker noget i sagen.

Men ifølge tilsynet prioriterer PET ikke ressourcerne til at overholde slettefristerne, som et flertal i Folketinget har vedtaget.

- Det sker således systematisk, at PET først tager stilling til undladelse af sletning, efter at slettefristerne er udløbet, skriver tilsynet i svaret ifølge Politiken.

Det er en alvorlig kritik, som tilsynet kommer med. Det vurderer Pernille Boye Koch, der er forskningschef på Institut for Menneskerettigheder.

Hun har forsket i PET-loven. Ifølge hende indeholder den ikke mange håndfaste retsgarantier for borgerne.

Derfor understreger hun også vigtigheden i, at den garanti, der så bliver givet i form af slettefristen, skal overholdes.

Det fremgår ikke af tilsynets svar, om PET overskrider slettefristerne med dage, måneder eller flere år.

Tilsynets formand, landsdommer Michael Kistrup, har ikke ønsket at udtale sig til Politikens artikel.

Men ifølge strafferetsprofessor emeritus Jørn Vestergaard er der tale om lovbrud, uanset om fristerne overskrides i kortere eller længere tid.

Politiken har forelagt tilsynets kritik for PET. Her lyder svaret i en mail, at enhver kritik fra tilsynet tages "meget alvorligt".

Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, kalder tilsynets kritik for "en skandale". Han vil nu kalde justitsminister Nick Hækkerup (S) i samråd om sagen.

/ritzau/