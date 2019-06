Tilsyn og politi kigger på straf til Danske Bank

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) skriver på Facebook, at politiet er inddraget i sagen om Danske Bank.

Både Finanstilsynet og Bagmandspolitiet er inddraget i sagen om, at Danske Bank har rådgivet kunder til at have investeringer, banken regnede med, de ville tabe penge på.

Det skriver erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), der sidder indtil en ny regering er på plads, på det sociale medie Facebook.

- Eftersom man ikke må give dårlige råd af denne type til sine kunder, har Danske Bank formentlig overtrådt lovgivningen. Der kan ikke være to holdninger til, at bankerne skal overholde loven.

- Derfor kører sagen sin gang, og Finanstilsynet og Bagmandspolitiet forfølger muligheden for at straffe banken. Jeg har her til formiddag orienteret den finansielle forligskreds i Folketinget om de skridt, som bliver taget, skriver han på Facebook.

Sagen består i, at Danske Bank i 2017 satte gebyrerne i investeringsproduktet Flexinvest Fri så højt, at banken måtte regne med, at investeringen gav et negativt afkast. Og altså et dårligere afkast end eksempelvis kontanter.

Det er dårlig rådgivning, og sagen førte mandag til, at direktør for Danmark og tidligere fungerende administrerende direktør Jesper Nielsen blev fyret.

- Vi har en meget alvorlig sag, hvor 87.000 kunder har betalt for meget i gebyrer. Det løber samtidig op i et ganske anseligt beløb. Derfor har vi besluttet at opsige Jesper Nielsen.

- Et antal af kunderne har fået placeret deres midler i et produkt, der havde et forventet negativt afkast. Det er selvfølgelig ikke i orden, og det er en af grundene til, at det er en alvorlig sag, sagde bestyrelsesformand i Danske Bank Karsten Dybvad tidligere til Ritzau Finans om sagen.

Finanstilsynet arbejder med sagen, og direktør Jesper Berg skrev tidligere mandag i en pressemeddelelse:

- Når borgerne henvender sig i et finansielt institut, skal de kunne have tillid til, at de kun bliver præsenteret for produkter, som er egnede til dem. Det er en grundlæggende forudsætning for et velfungerende finansielt system.

- Det er klart, at denne sag og sagerne på andre områder de seneste år ikke fremmer tilliden til det finansielle system. Derfor vil vi naturligvis forfølge sagen til bunds.

