Tilsyn til elkunder: Husk at tjekke korrekt slutafregning

Hvis du skifter elleverandør, skal du inden for seks uger have modtaget en slutafregning fra dit tidligere selskab og dit tilgodehavende udbetalt.

Reglerne er klokkeklare, men de er åbenbart svære at overholde for nogle selskaber.

Derfor opfordrer Forsyningstilsynet nu de danske elkunder til at være opmærksomme på, at slutafregningen kommer til tiden.

- Der har været en række selskaber, som ikke per automatik tilbagebetalte det tilgodehavende, som forbrugerne havde, og ikke havde tilstrækkeligt gode processer til at sikre, at det skete.

- Derfor er det en god idé at tjekke, at det rent faktisk sker, siger Carsten Smidt, der er direktør i Forsyningstilsynet.

Tilsynet gennemførte sidste år en målrettet stikprøvekontrol, hvor fem ud af ti undersøgte selskaber ikke overholdt reglerne på området.

De har efterfølgende enten givet udtryk for, at de allerede har rettet ind, eller også har de fået påbud om at sikre, at reglerne bliver fulgt.

- Vi er i gang med at følge op på, at påbuddene rent faktisk er blevet fulgt. Og så vil vi på et senere tidspunkt foretage en ny stikprøveundersøgelse, siger Carsten Smidt.

Han har dog indtryk af, at der allerede er sket en del fremskridt på den front, fordi der også er kommet øget fokus på problemet.

- Vi har selv fået en del henvendelser fra forbrugere, og vi har også hørt fra Forbrugerrådet Tænk, at der er større opmærksomhed på det her.

- Og selskaberne selv har jo også en interesse i at efterleve reglerne, fordi det heller ikke ser godt ud over for fremtidige kunder, hvis noget ikke er, som det skal være, siger direktøren.

Hvis man ikke får en slutafregning senest seks uger efter, at man har skiftet elselskab eller er flyttet, skal man i første omgang rette henvendelse til sit tidligere elselskab.

Hvis selskabet ikke giver forbrugeren medhold i klagen eller ikke besvarer den, kan man klage til Ankenævnet på Energiområdet.

