Tiltale mod Støjberg: Hun gav urigtige oplysninger fire gange

Den endelige tiltale mod Inger Støjberg er klar, og der ventes at blive indledt en rigsretssag senere i år.

Onsdag er den blot sjette rigsretssag i danmarkshistorien kommet et skridt tættere på.

Et stort flertal i et underudvalg til Udvalget for Forretningsordenen har vedtaget tiltalen mod Inger Støjberg (V) i sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Det oplyser retsordfører Kristian Hegaard (R). En rigsretssag ventes at blive indledt senere i år.

Samtlige samråd, hvor den tidligere udlændinge- og integrationsminister har talt usandt over for Folketinget, er omfattet af tiltalen.

I det oprindelige udkast var blot ét samråd nævnt. Men nu er alle samråd nævnt som en "skærpende omstændighed" i tiltalen, som Ritzau er i besiddelse af.

- Alle samråd er med. Hvis man kun nævner én dato, så har man indtryk af, at der kun er blevet vildledt en enkelt gang, og det er forkert. Der er blevet vildledt flere gange. Og det skal tiltalen også afspejle, siger Kristian Hegaard.

Hidtil har tiltalen lydt, at Inger Støjberg gav urigtige og misvisende oplysninger til Folketinget på et enkelt samråd 21. juni 2017.

Men nu er det tilføjet, at hun også gjorde det på i alt fire samråd. Det omfatter også 23. juni 2017, 11. oktober 2017 og 1. marts 2019.

Det centrale i tiltalen er en "klar ulovlig" instruks fra 2016, da Inger Støjberg var udlændingeminister. Den betød, at asylpar, hvor den ene var mindreårig, blev adskilt.

Sagen skal debatteres i Folketinget torsdag og stemmes igennem tirsdag i næste uge. En rigsret vil først blive nedsat, når delberetningen om embedsværket er færdigskrevet af Instrukskommissionen, der har undersøgt sagen.

Afhøringerne har også afdækket svigt i embedsværket.

For en uge siden vedtog underudvalget til Udvalget for Forretningsordenen et udkast til tiltalen, som Inger Støjberg har haft mulighed for at komme med indvendinger til. Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar.

Hun overvejer fortsat sin fremtid i Venstre, efter at hun blev frataget posten som næstformand efter flere offentlige uenigheder med formand Jakob Ellemann-Jensen (V).

Et stort flertal har tilkendegivet, at de vil stemme for en rigsretssag. Det er Socialdemokratiet, størstedelen af Venstre, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative, Liberal Alliance og Alternativet.

Ni medlemmer af Venstre, herunder Støjberg selv, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige stemmer imod.

Af løsgængerne vil kun tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen stemme imod. Han var den øverst ansvarlige, da sagen stod på, men blev frikendt for ansvar af Instrukskommissionen.

