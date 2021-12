Tiltale: Nordjyde lavede skoleskyder-manifest og købte pistoler

Over en periode på cirka fire år arbejdede en nu 27-årig nordjyde på et manifest, hvori han beskrev sit ønske om at udføre et masseskyderi. Manden producerede også flere videoer om ønsket og planlægningen.

Sådan lyder det i et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Den nordjyske mand er tiltalt for at have haft planer om at begå flere skyderier på skoler i Nordjylland og Østjylland.

Det er ikke præciseret, hvilke skoler der er tale om. Men ifølge tiltalen mod ham havde han allerede taget en række skridt mod målet.

Blandt andet sørgede han ifølge anklageskriftet for at få våbentilladelse og tilladelse til at opbevare våben i sit hjem, hvorefter han anskaffede sig to pistoler af mærkerne Colt og Glock.

Også skarp ammunition og en kniv med et blad på 18 centimeter blev fundet af politiet, da manden blev anholdt.

Derudover havde den 27-årige været forbi skoler og uddannelsesinstitutioner i Århus-området og via talrige søgninger indhentet oplysninger om flere skoler og en børnehave i Nord- og Østjylland.

For eksempel skal han have fundet oplysninger om ringetider, antal elever og undervisningsskemaer.

Manifestet blev skrevet fra 2015 frem til 2019, og i løbet af 2018 tog planerne ifølge anklagemyndigheden så meget form, at manden anskaffede sig en bil, som skulle bruges ved skoleskyderierne.

Han fik også fat i "taktisk beklædning", som ifølge tiltalen bestod af en kasket, en striktrøje, en vest med flere forlommer, bukser, et nylonbælte, strømper, støvler og handsker.

Tøjet blev fundet sammen med flere magasinbælter og to elefanthuer.

Den 13. december sidste år oprettede den 27-årige mand, der havde bopæl i Hobro, en ordre på Darknet med en bestilling på en AR-15-riffel. Få dage senere - 16. december 2020 - blev han anholdt.

Manden har siddet varetægtsfængslet i knap et år. Det meste af tiden har han været fængslet i surrogat på et retspsykiatrisk sygehus.

Han nægter sig skyldig i tiltalen.

Sagen mod ham kommer for ved Retten i Aalborg næste år.

/ritzau/