Tiltalt for Field's-skyderi så 13 behandlere i psykiatrien på et halvt år

Den 23-årige mand, der er tiltalt for drab og drabsforsøg i shoppingcenteret Field's i juli 2022, mødte gennem et halvt år 13 forskellige behandlere i psykiatrien.

Det skriver Politiken, der har talt med overlæge og professor Merete Nordentoft.

Hun er medlem af en taskforce under Region Hovedstaden, der blev oprettet som følge af skyderiet for at undersøge den formodede gerningsmands forløb i psykiatrien, og hun har derfor haft adgang til den 23-åriges journal.

- Jeg har talt op, at 13 forskellige behandlere var involveret og talte med den unge mand gennem et halvt år. Det er alt, alt for mange. En patient bør have én fast kontaktperson med et par faste reserver, siger Merete Nordentoft til Politiken.

Overlægen kan ikke udtale sig yderligere om indholdet af journalen, da hun har tavshedspligt. Hun nævner antallet af behandlere, fordi hun mener, at det er afgørende for at forstå forløbet, og hvad der skal laves om, skriver Politiken.

Forslaget om at en patient i psykiatrien skal have en fast kontaktperson og et par få faste afløsere møder opbakning fra foreningerne Sind, Bedre Psykiatri og Psykiatrifonden.

Foreningerne fortæller også, at det ikke er usædvanligt, at man som patient taler med mange forskellige behandlere, skriver Politiken.

Landsformand for Sind Mia Kristina Hansen problematiserer over for mediet også, at patienter kan møde mange forskellige behandlere i psykiatrien, fordi patienterne mangler tryghed og "ikke har lyst til at dele sine inderste tanker med en, de ikke kender".

Skyderiet i Field's skete søndag den 3. juli 2022 om eftermiddagen. Her åbnede en mand ild mod personer i shoppingcenteret.

Tre personer blev dræbt under skyderiet, mens fire andre blev alvorligt såret.

Derudover kom yderligere 23 personer til skade. 20 af dem pådrog sig mindre skader i forbindelse med evakueringen fra Field's. Tre blev behandlet for mulige skudstrejf.

En dengang 22-årig mand blev anholdt. Han er siden blevet tiltalt, og sagen mod ham går i gang senere i juni.

