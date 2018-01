Tiltalte nægter at have slået svensk hjemløs ihjel

Et nævningeting i Københavns Byret skulle tirsdag høre forklaringerne i en sag, hvor tre mænd står tiltalt for sidste år at have tæsket to svenske hjemløse i en kolonihave på Amager og kastet dem i en voldgrav. Det kostede ifølge anklagemyndigheden nemlig den ene hjemløse livet

I Københavns Byret står tre mænd tiltalt for at have udsat to hjemløse svenskere for særlig grov vold den 12. april 2017 i Haveforeningen Vennelyst på Amager i København og efterfølgende kaste dem i voldgrav, hvor den ene hjemløse druknede. Første retsdag var tirsdag, hvor anklageren som den første rejser sig op foran den fyldte retssal og fremlægger anklageskriftet.

”I forening og efter fælles aftale eller forståelse har de udøvet vold mod forurettede, idet de kastede en sten i hovedet på ham og tildelte ham adskillige slag og spark på kroppen og i hovedet, mens han lå ned, med syningskrævende flænger i ansigtet til følge, hvorpå de kastede eller tvang ham ned i en nærliggende å,” læser anklageren højt fra anklageskriftet til det nævningeting, der er indkaldt, fordi sagen – der sidste forår vakte stor opmærksomhed – kategoriseres som særligt alvorlig, når anklagemyndigheden kræver fængsel på fire år eller mere.