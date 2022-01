Timelang ventetid præger Region Hovedstadens akuttelefon

Henvendelser om corona er medvirkende til, at det kan tage lang tid at komme igennem til akuttelefonen.

Lørdag eftermiddag er der op mod to og en halv times ventetid for borgere, der forsøger at komme igennem til Region Hovedstadens akuttelefon.

Det oplyser regionens akutberedskab.

- I dag er der mange, der ringer til Akuttelefonen 1813. Vi har derfor en lang kø, som betyder, at nogle kan opleve, at de ikke kan komme igennem, lyder det i en mail.

Der er indkaldt ekstra mandskab for at få løst puklen af opkald.

- Vi vil opfordre borgerne til kun at ringe med akutte henvendelser. Akuttelefonen kan eksempelvis ikke hjælpe med henvendelser omkring covidtest og -vaccine, skriver regionen videre.

Det er ikke første gang, at der har været lang ventetid i telefonkøen til akuttelefonen 1813. Netop henvendelser om corona har i den seneste tid været medvirkende til lang ventetid.

Borgere, der ikke formår at komme igennem til akuttelefonen med akutte henvendelser, opfordres til at møde op på akutmodtagelsen.

Akutberedskabet i hovedstaden forventer, at problemerne med lang ventetid er løst inden lørdag aften.

