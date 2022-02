Tinderbox tilføjer internationale topnavne til programmet

Torsdag udvidede musikfestivalen Tinderbox programmet med 12 nye navne.

Festivalen kan nu bryste sig af internationale topnavne som Stormzy og Zara Larsson. Det skriver festivalen i en pressemeddelelse.

Den odenseanske festival har i samme omgang åbnet salget af dagsbilletter.

Den britiske rapper Stormzy har i de senere år markeret sig som et af de største navne på den britiske hiphop-scene.

Alene på Spotify kan Stormzy notere sig for mere end otte millioner månedlige lyttere.

Han er særligt populær i Danmark, hvor han tidligere har spillet på både Roskilde Festival og Smukfest.

Sidst han gæstede Danmark var i 2020 til en næsten udsolgt koncert i Royal Arena.

Med bookingen af svenske Zara Larsson tilføjer festivalen en række verdensomspændende megahits.

Kataloget tæller blandt andet sange som "Look what you've done", "Talk about love" og "Lush Life", som har rundet en milliard afspilninger.

Zara Larsson ankommer desuden med ny musik med albummet "Poster Girl" fra 2021.

Blandt danske navne har festivalen tilføjet populære kendinge i form af Aqua, Suspekt og Saveus.

Dancepop-gruppen Aqua er stadig højt elsket af nostalgikere med rødder i 90'erne, hvor bandet havde sin storhedstid.

Gruppens med afstand største hit er "Barbie Girl", men numre som "Doctor Jones" og "Turn Back Time" har også nydt stor popularitet.

Rapgruppen Suspekt er et velkendt navn på den danske festivalscene, som altid tiltrækker et stort publikum.

Det samme gælder for Saveus, som fik sit gennembrud til P3 Guld med nummeret "Levitate me".

Kunstnerne tilslutter sig selskabet af tidligere bookinger i form af Muse, Imagine Dragons og Thomas Helmig blandt mange andre.

Tinderbox finder sted fra den 23. til den 25. juni.

/ritzau/