Tirsdag blev der fundet 52 smittede i knap 14.000 lyntest

For 20 dag i træk var under en procent af de lyntestene hos statens samarbejdspartnere tirsdag coronapositive.

Der er tirsdag fundet 52 nye smittede i 13.856 lyntest. Det viser tal fra de to udbydere, der gør det på statens regning - Carelink og SOS International.

Det er stort set det samme antal som mandag. Andelen af prøverne, som er positive, er 0,38 procent. Positivprocenten for lyntest har nu været under 1,0 20 dage i træk.

Tidligere var der fire selskaber, som stod for at lynteste danskerne for covid-19 på statens regning. Muligheden blev indført i midten af december.

Fra 1. februar er det dog kun Carelink og SOS International, som gør det, mens Falck og Copenhagen Medicial altså ikke længere bidrager.

Aftalen lyder stadig på op mod 100.000 daglige test, hvilket der altså er en god bid vej op til.

/ritzau/