Tirsdag rundede Danmark to millioner coronatest

Danmark runder tirsdag to millioner coronatest. Omkring hver fjerde har ladet sig teste.

Over to millioner test for coronavirus er blevet udført i Danmark. De er foretaget på over 1.440.000 individuelle danskere, oplyser Danske Regioner.

Det betyder, at cirka hver fjerde dansker har stiftet bekendtskab med testen.

Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose er stolt og glad.

- I øjeblikket bliver rigtig, rigtig mange danskere testet, og det er takket være en fantastisk indsats fra medarbejderne i sundhedsvæsnet, at det kan lade sig gøre, siger hun.

Regeringen har i den seneste genåbningsaftale sat et mål om, at der skal være svar på 80 procent af coronatestene inden for 24 timer.

