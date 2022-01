Tirsdag ryger mundbind og krav om coronapas

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har onsdag orienteret Folketingets Epidemiudvalg om regeringens plan om at lade stort set alle corona-restriktioner udløbe fra tirsdag 1. februar.

Regeringen har oplyst udvalget, at den samtidig allerede 1. februar vil fjerne coronavirus' status som en samfundskritisk sygdom.

Både restriktionerne og kategoriseringen som en samfundskritisk sygdom havde automatisk en udløbsdato.

Da Epidemiudvalget kun skal tage stilling til indførelse eller forlængelse af restriktioner eller kategorisering, var onsdagens møde en ren orientering.

Oprindeligt stod kategoriseringen af coronavirus som samfundskritisk sygdom til at udløbe 5. februar. Men regeringen har besluttet, at det bliver tilfældet, samtidig med at restriktionerne udløber 1. februar.

Af mødets materiale fremgår det, at Sundhedsministeriets departementschef, Svend Særkjær, mandag mødtes med professor i virologi Allan Randrup Thomsen og tidligere overvismand Torben M. Andersen.

Her har de to givet deres opbakning til regeringens beslutning.

Selvom coronavirus nu blot bliver klassificeret som en "almen farlig" sygdom og ikke en "samfundskritisk sygdom", vil der stadig overleve nogle få restriktioner.

Det er blandt andet krav om test og isolation ved indrejse. Det har Epidemikommissionen ønsket, at der fortsat er krav om i fire uger. Det ønsker regeringen også.

Og det skal Epidemiudvalget tage stilling til på fredag. Her må der ikke være et flertal imod, hvis kravet skal blive til virkelighed.

