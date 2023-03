Titusinder af danskere deler selvskade på sociale medier: ”Jeg blev mødt med omsorg og kærlighed”

Dagens Morgensamling begynder herhjemme med en nyhed fra sundhedsvæsenet, som kan vække (en smule) begejstring.

Ældre indlagt færre dage på sygehuset end tidligere

Antallet af indlæggelsesdage for danskere over 65 år er nemlig faldet med hele 46 procent siden 2008, viser en ny undersøgelse. Og det afspejler, at landets læger og øvrige sundhedspersonale er blevet dygtigere til at behandle, og at behandlingsmetoderne er mere effektive end tidligere.

Men. Faldet i indlæggelsesdage er også et udtryk for, at sundhedssystemet er under pres. Så hvad skal man egentlig lægge i undersøgelsens resultater? Det kan du læse mere om i dagens avis.

Titusinder af danskere deler selvskade online

På sociale medier deler flere tusinder danskere billeder og opslag, når de har selvskadet. Omtrent 80.000 danske mænd og kvinder har selvskadet og delt det online det seneste år, viser en ny rapport, som Digitalt Ansvar har foretaget med Epinion. Det fortæller DR P1.

Til radiokanalen fortæller en af dem, der har delt opslag af selvskade i en gruppe på Instagram: “Jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg skal række ud”. En anden fortæller, at hun blev mødt “med omsorg og kærlighed og et forsøg på forståelse”, men at det “forstærkede mine egne handlinger”, når hun delte opslag på Facebook.

Massevis af missilangreb rammer Ukraine

I nat faldt adskillige missiler over Ukraine i et stort russisk angreb på flere af landets byer. Ifølge myndighederne er angrebene det største i tre uger. Den ukrainske hovedstad Kyiv og byen Odesa i det sydlige Ukraine blev ramt, og i landets næststørste by Kharkiv faldt 15 missiler. Det skriver Washington Post.

Tre russiske missiler blev fanget på kamera, da de ramte Kharkiv i det nordøstlige Ukraine ved daggry. Foto: Vadim Belikov/AP/Ritzau Scanpix

De ukrainske myndigheder oplyser, at angrebene var rettet mod energiinfrastruktur, men at også boligbyggerier er blevet ramt. Dagen før, onsdag, mødtes forsvarsministrene fra EU-landene i Sverige og blev enige om nye våbenleverancer til Ukraine.

Franske lærere i konflikt med elever om religion

Terrordrabet på den franske lærer Samuel Paty i 2022 synes at præge klimaet i de franske skoler. En ny undersøgelse viser, at flere end fire ud af ti lærere i løbet af de seneste 15 måneder har oplevet elever, som nægter at deltage i undervisningen på grund af religiøs eller filosofisk overbevisning eller national identitet. Og så viser den, at hver femte enten er blevet truet eller overfaldet i konflikter om religion. Men hvad er mon forklaringen? Det har Kristeligt Dagblads korrespondent undersøgt i denne artikel.

Aldrig har vi følt os så trygge

Vi vender tilbage til Danmark med en positiv nyhed, for danskernes bekymring for at blive udsat for kriminalitet er “rekordlav”. Det viser en undersøgelse, som tre institutioner har lavet i samarbejde med Københavns Universitet. Det skriver Politiken.

Når danskerne bliver spurgt, svarer 9 procent mellem 16 og 74 år, at de næsten hele tiden eller ofte er bekymret for at blive udsat for kriminalitet, hvilket er det laveste niveau siden 1970’erne. Omvendt viser undersøgelsen også, at flere kvinder er utrygge ved at færdes ude efter mørkets frembrud. Det var 28 procent mellem 18 til 29 år i 2015, og i 2021 var tallet steget til 38 procent.

Danskere troede på Odin tidligere end antaget

Den såkaldte brakteat har runeindskriften "Han er Odins mand". Foto: Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet

Vi runder af med noget, runolog Lisbeth Imer kalder en “verdensnyhed” over for Kristeligt Dagblad. Hun har i to år med sin kollega gennemanalyseret 22 guldgenstande, som blev fundet på en mark i Jelling for knap to år siden. Og hun har ikke spildt sin tid. Genstandene beviser nemlig, at den nordiske gud Odin var kendt allerede i begyndelsen af 400-tallet, hvilket er 150 år tidligere, end man hidtil har antaget.

Og det er intet mindre end en verdensnyhed. Blandt andre NBC News i USA og The Guardian i Storbritannien skriver om Odin og “the viking treasure” fra Jylland i Danmark.