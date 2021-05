Tivoli ønsker hjælp til nødlidende København med sommerpakke

Der skal gang i oplevelsesindustrien i hovedstaden, mener Tivoli, som håber at blive en del af ny sommerpakke.

En sommerpakke til oplevelser og kulturelle tilbud skal hjælpe hele landet og særligt livet i hovedstaden, som har været hårdt ramt af vinterens coronanedlukning.

Sådan lyder ønsket fra Tivolis administrerende direktør, Susanne Mørch Koch.

- København lider, og det er hele Danmarks hovedstad, så vi skal have gang i byen igen.

- Vi har brug for at få gang i hotellerne, restauranterne og oplevelsesindustrien. Det har vi brug for, for ellers sakker vi simpelthen for langt bagud i den her branche, lyder det.

Hun håber, at Tivoli i år kan blive omfattet af den nye sommerpakke.

- Sidste år indeholdt sommerpakken noget nedsat entré, men det var Tivoli ikke omfattet af. Så det ønsker vi at være i år til en start. Så må vi se, hvilke initiativer pakken ellers kommer til at indeholde.

Regeringen fremlægger sit udspil til sommerpakken torsdag klokken 12.30. Ifølge TV2 har regeringen fundet omkring 1,6 milliarder kroner.

Heraf skal 900 millioner kroner ifølge TV2 gå til markedsføring af hoteller og restauranter, lavere priser på museer og andre kulturinstitutioner og billigere tog- og færgebilletter.

/ritzau/