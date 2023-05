Tivoli udvider Fredagsrock-program med ti kunstnere

Fredagsrocksæsonen i Tivoli i København har været i gang i flere uger.

Nu føjes yderligere ti kunstnere til programmet, der løber frem til september.

Det oplyser Tivoli til Ritzau.

De nye navne er Rasmus Walter, Prisma, Thor Farlov, Ganger, Lågsus, Gobs, Wafande, Emil Kruse, Blaue Blume og Emma Sehested Høeg.

Sidstnævnte er aktuel i TV 2's serie Killjoy.

Samtlige nye navne spiller klokken 19 og er en tilføjelse til årets øvrige program, der løber af stablen hver fredag klokken 22.

- Allerede fra klokken 16 hver fredag er der havefest i Tivoli med et stærkt udbud af dj's, standup, koncerter og anden underholdning, siger Tivolis kulturdirektør, Frederik Wiedemann.

- Så kan gæsterne kombinere fyraftenshygge med en masse spændende oplevelser.

Sæsonen åbnede 14. april, hvor de danske kunstnere Eee Gee og Soleima indtog scenen. Fredag er det D-A-D's tur.

I år er fredagsrock, som man kender det fra før corona, men reservationssystemet vender dog tilbage til enkelte koncerter.

Sidste år havde Tivoli en turbulent start på sæsonen med slagsmål til Icekiids koncert.

- Vi har tre artister, som er meget populære, hvor vi har valgt at lave pladsreservation, så vi er sikre på, at der ikke kommer flere, end at vi kan sikre den gode koncertoplevelse, sagde Frederik Wiedemann, inden Tivoli slog dørene op til årets første koncerter.

- Det har noget at gøre med artistens popularitet og den mængde gæster, vi regner med, at det kan trække. Det er ikke koncerter, som vi betragter som problematiske.

De tre omtalte artister er Macklemore, Tobias Rahim og Thomas Helmig. Sidstnævnte vender 28. juli tilbage til Tivolis plæne for første gang i ti år.

Øverst på plakaten står også 80'er-ikonet Rick Astley. Han kommer til København 11. august.

22. september slutter sæsonen med føromtalte Tobias Rahim, der har taget Danmark med storm i løbet af de seneste år.

Fredagsrock-koncerterne er inkluderet i entréen til Tivoli, oplyser haven.

/ritzau/