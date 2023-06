Tivolis trærutsjebane hædret med amerikansk pris

Tivolis 109 år gamle trærutsjebane har fået tildelt en amerikansk pris, der hylder forlystelser med historisk værdi.

Nærmere bestemt er der tale om ACE Roller Coaster Landmarks-prisen, der uddeles af en komité i foreningen American Coaster Enthusiasts (ACE).

Det oplyser Tivoli i en pressemeddelelse søndag.

Prisen går til forlystelser, der i ACE's øjne har historisk betydning.

Ifølge Tivoli er Danmark det første europæiske land, der har en rutsjebane, som er blevet hædret.

Trærutsjebanen fik blandt andet prisen, fordi den er Europas ældste, den tredjeældste i verden, og den berømte, afdøde tømrer Valdemar Lebechs første rutsjebanedesign.

Med prisen følger en plade, som vil blive sat op ved forlystelsen. Der er i alt 47 forlystelser i verden, der har fået Roller Coaster Landmarks-prisen.

Kasper Schumacher, der er Tivolis havedirektør, siger i en pressemeddelelse, at rutsjebanen fortsat er en af havens mest populære forlystelser, selv om den snart runder 110 år.

- Tivolis grundlægger, Georg Carstensen, sagde, at Tivoli aldrig bliver færdig, og det havde han ret i. Vi udvikler os i hvert fald stadig, men vi gør det med fødderne solidt plantet i fortiden og vores mange stolte traditioner, siger Kasper Schumacher.

- Vi er stolte af, at dens betydning for Tivoli og København nu bliver anerkendt af ACE, og jeg er sikker på, at den vil rulle videre og skaber begejstring langt ud i fremtiden.

Rutsjebanen har en længde på 625 meter og opnår undervejs en tophastighed på cirka 58 kilometer i timen.

Prisen overrækkes i haven den 30. juni, hvor 66 amerikanske rutsjebaneentusiaster fra ACE vil deltage i overrækkelsen.

