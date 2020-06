Tjek klimaet i dit område

- Det er ikke alle steder i Danmark, det er lige nemt at få succes med den eksotiske have. Klimaet er nemlig meget forskelligt.

- Bor du for eksempel i et af de områder, hvor der ofte sættes kulderekord om vinteren, får du svært ved at holde planterne i live hen over vinteren.

- Er din have udsat, kan du overveje at have planterne i krukker, så de kan flyttes ind i et skur eller lignende, når kulden rammer. Alternativt kan du dække dem til med eksempelvis fiberdug.

Kilder: gartner Louise Møller, indehaver af iminhave.dk Henrik Ravn.

/ritzau fokus/