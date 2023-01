Tjek tagrender og afløbsriste inden regnen rammer

Resten af denne uge ser det ud til, at der kan falde store mængder nedbør, hvilket særligt i Jylland øger risikoen for oversvømmelser ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Forsikringen dækker det der hedder voldsomt skybrud. Det er, når regnen er så kraftig, at normalt konstruerede og vedligeholdte afløbssystemer ikke kan lede vandet væk på normal vis.

Ifølge Anne Garde Slothuus er det en god idé at forberede sig, allerede inden regnen rammer.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det handler i høj grad om at bruge sin sunde fornuft. Gå en tur rundt om huset, og tjek, om der er sårbare steder som for eksempel tagvinduer, tagrender og afløbsriste.

- Hvis du har en kælder, så sørg for, at tingene ikke står på gulvet. Nogle forsikringsselskaber siger, at de vil gerne dække, hvis dine ting i kælderen bliver skadet, men de vil ikke dække, hvis tingene står direkte på gulvet, siger Anne Garde Slothuus.

Hun understreger, at det ikke ændrer på forsikringsdækningen, at der er varslet massivt nedbør, men det er altid en god idé at tage sine forholdsregler.

- Hvis vand kommer ind i kælderen igennem fundamentet eller soklen, så vil det ikke være dækket. Det skal være op igennem afløbet, lyder det fra Anne Garde Slothuus.

Allerede onsdag rammer et regnvejr, hvor særligt Vest- og Sønderjylland vil være udsat for oversvømmelser ifølge DMI.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis skaden er sket, er opfordringen straks at kontakte forsikringsselskabet.

Samtidig kan det ifølge Anne Garde Slothuus være en god idé, at du begrænser skaden, så den ikke bliver større, end den allerede er.

- Det kan for eksempel være at fjerne indbo, der står i vand, og få varmet eventuelt vandskadet rum op og luftet ud, så du på den måde fjerner fugt.

- Ellers så afvent, hvad dit forsikringsselskab siger, inden du går i gang med alt for store udbedringer, så du er enig med dem om, hvor meget de dækker.

/ritzau/