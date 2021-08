Tjekkiet og Estland dropper karantænekrav for danskere

To lande - Tjekkiet og Estland - har mandag ophævet karantænekrav for rejsende fra Danmark.

Det betyder, at de to lande skifter farve i Udenrigsministeriets rejsevejledning: fra skraveret orange til gul for Estlands vedkommende og til grøn for Tjekkiets vedkommende.

Det oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice.

- Karantænekravene ophæves for danske rejsende, fordi smitten i Danmark er faldet lidt siden forrige uge, siger fungerende chef for Udenrigsministeriets Borgerservice Frej Jackson.

Artiklen fortsætter under annoncen

Landene var tidligere skraveret orange, fordi de havde skrappe krav til danskere om selvisolation og karantæne.

Men nu skifter de farve, og det skyldes som nævnt et svagt faldende smittetal herhjemme.

- For begge lande betyder det, at man kan komme ind med et gyldigt coronapas. Det vil sige et pas, der viser, at man enten er fuldt vaccineret, tidligere har været smittet, eller at man har en negativ test.

- Hvis man rejser som ikke-vaccineret, slipper man altså for selvisolation, hvilket man skulle gøre i sidste uge.

Gul farve betyder i Udenrigsministeriets definition, at man skal "være ekstra forsigtig".

Når man vender hjem fra Estland, der som nævnt bliver farvet gul, skal man som ikke-vaccineret tage en coronatest - ifølge Udenrigsministeriet helst en PCR-test - når man kommer hjem.

Det er ikke nødvendigt, når man kommer hjem fra Tjekkiet, som nu bliver farvet grøn.

Selv om de to lande ændrer status i rejsevejledningen, bør man ifølge Udenrigsministeriets Borgerservice huske de basale forholdsregler:

- Uanset om landet er grønt eller gult, så tag de gode vaner, vi kender herhjemme, med - og husk afstand, håndsprit og mundbind.

- Der er en risiko for at blive smittet, så man bør planlægge, hvordan man vil håndtere det, hvis man bliver syg.

Specielt er det vigtigt at have rejseforsikringen i orden, påpeger han og tilføjer:

- Nu åbner Estland og Tjekkiet for danske rejsende, og det er jo positivt. Men hvis smitten stiger igen i Danmark, risikerer de at lukke ned igen.

- Situationen kan hurtigt ændre sig. Så før man rejser, bør man også tjekke, hvordan forholdene er, siger Frej Jackson.

/ritzau/