Tjekkiet og Grækenland skal også træne ukrainske piloter

Yderligere to lande har tilsluttet sig F-16-træningskoalitionen.

Det drejer sig om Grækenland og Tjekkiet, fortæller forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), som er i Spanien, hvor han onsdag har holdt møde med forsvarsministerkolleger i EU.

De to lande har indtil videre kun givet tilsagn om at hjælpe til med træningen af ukrainske piloter og ikke donationer af kampfly.

- For få måneder siden, da vi startede op og planlagde den her F-16-koalition, var det fire lande. Så har det bevæget sig ret meget inden for de sidste tre måneder.

- Vi kan være glade for det her, og det er et vigtigt signal i forhold til Ukraine, siger han.

Troels Lund Poulsen mener, at landenes deltagelse sender et "vigtigt politisk signal". Hvad de derudover kan bidrage med, skal diskuteres senere.

- Fra dansk side leder vi på embedsniveau en gruppe, der består af de her lande, hvor der kontinuerligt holdes møde på ugentlig basis. Der kommer vi til at udvikle, hvad det er for ting, de også vil være en del af, siger han.

Troels Lund Poulsen siger desuden, at han regner med, at flere slutter sig til.

- Nu er der en bred opbakning fra 13 lande. Når vi kommer ind i september, tror jeg, at vi vil se yderligere tilslutte sig. Så det er en bred koalition af lande, der dækker store dele af Europa.

I Danmark træner otte piloter lige nu. Med støttepersonel og teknisk personel er i alt 73 ukrainere i træning i Danmark.

Danmark har besluttet at sende 19 F-16-fly afsted til Ukraine.

/ritzau/