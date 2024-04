Tøj driller i kommunernes indsamling af affald

Kommunerne nærmer sig - med markant forsinkelse - målet om at indsamle affald ude hos borgerne i ti forskellige fraktioner.

Det viser den seneste opgørelse fra Miljøstyrelsen.

74 kommuner er klar, og 23 forventer, at de er i mål i løbet af 2024. Kun en enkelt kommune først i 2025.

Marianne Ladekarl Thygesen er sekretariatschef i Genindvindingsindustrien og kalder det meget positivt, at kommunerne stort set alle nu er med på kildesorteringen.

- Men det bliver et vedholdende arbejde fremover at sikre kvaliteten af sorteringen, siger hun.

Hun er fortrøstningsfuld, når det gælder gammelkendte affaldsfraktioner som glas, papir og pap.

- De store udfordringer er både en af de ældre fraktioner som plast og så de nye som tekstiler og drikkevandsemballager, siger hun.

- Tekstiler, som nogle kalder det nye plast, er en kæmpeudfordring, når det gælder genanvendelse, siger hun.

Også direktør Jens Bomann Christensen i brancheforeningen Cirkulær for kommuner og kommunale affaldsselskaber ser den allerstørste udfordring med at få skabt et velfungerende afsætningsmarked for det nye affald.

- Komplekse affaldstyper som tekstil er meget sværere at genanvende. Vores tøj i dag er det vildeste miskmask af alle mulige mærkelige typer materialer syet sammen i ét stort morads, og det giver noget forfærdeligt affald, siger han.

- Vi er nervøse for, hvordan det marked skal udvikle sig, når resten af Europa næste år også skal frasortere tekstiler, siger han.

I dag brændes meget dansk tekstilaffald af, fordi det er fugtigt og ikke har kvalitet til at blive genanvendt.

- Det er jo ikke holdbart i længden, for affaldssorteringen er afhængig af, at borgerne har tillid til, at deres indsats giver mening, siger han.

En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at kun hver fjerde dansker kender til de nye regler om sortering af tekstilaffald.

38 procent har hørt om reglerne, men kender ikke til indholdet af dem, mens 34 procent slet ikke har hørt om reglerne.

Undersøgelsen viser også, at de, der kender til reglerne, sorterer bedst.

