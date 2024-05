Tølløse-jagt på nordlys bød på månesegl og nattergalesang

Natten til søndag var omkring 70 aftenfriske danskere mødt op ved Brorfelde Observatorium i Tølløse for at se nordlys.

Nogle havde forsynet sig med strandstole og tæpper og havde hevet familien med ud under stjernehimlen. Et par lokale amatørastronomer havde endda taget teleskoper med.

Dog blev det ikke til meget mere end "to rødlige bånd hen over himlen i nærheden af Cassiopeia".

Sådan lyder det fra naturvejleder på observatoriet, Thomas Ræbild Juel, som natten til søndag var ude ved observatoriet.

- Nordlyset har ikke vist sig fra sin imponerende side. Det var hvidlige skygger med lidt rødt i sig, siger han.

Natten til søndag var der ellers stor chance for at se nordlys i alle dele af landet.

Årsagen til nordlyset er, at Jorden fredag blev ramt af en solstorm, der er kraftigere, end man har set de sidste to årtier. Det har medført nordlys over store dele af kloden.

Men nordlys er en svær størrelse, fortæller Thomas Ræbild Juel.

- Man kan kun stole på udmeldinger om nordlys tre dage i forvejen, og det er blot et billede på, hvad der potentielt kan komme til udtryk.

Til gengæld kunne de fremmødte glæde sig over et stjerneklar nat med både månesegl og nattergalesang.

Thomas Ræbild Juel gav da også en fremvisning af Månen gennem det store teleskop på observatoriet - og de fremmødte var meget taknemmelige for at få den oplevelse med, lyder det.

Naturvejlederen understreger, at man ikke skal lade sig demotivere, hvis man ikke har fået set nordlyset.

- Sæt forventningerne lidt lavere og tag ud og få en oplevelse, lyder det.

Han har tre gode råd til, hvordan man giver sig selv de bedste muligheder for at se nordlys - eller få en god mørkeoplevelse.

Kom så langt mod nord som muligt, lyder det første råd. Tilmed er det vigtigt, at komme væk fra storbyens lys og så skal man sørge for at have tålmodigheden med sig.

Tålmod havde de fremmødte ved Brorfelde Observatorium masser af.

De første dukkede op ved solnedgang og begyndte først at tage hjemad lidt over midnat, hvor nordlyset havde bevæget sig længere nordpå.

På trods af det fortæller Thomas Ræbild Juel, at der har været "god stemning og skønne mennesker" aftenen igennem.

Og måske får de set nordlyset - eller aurora, efter den romerske gudinde for daggry - mere klart næste gang.

/ritzau/