Tønder overtager historisk flyhangar i byttehandel

Beboere i Tønder by kan se frem til at få naturen på nær hold, når et areal udvides efter en byttehandel.

Den historiske flyhangar Zeppelin overgår til Tønder Kommune, der har byttet sig til den med Miljø- og Fødevareministeriet.

Til gengæld overtager ministeriet et mark- og græsareal på 45 hektar, der skal forvandles til naturområder med skov helt op til Tønder by.

Det skriver ministeriet på dets hjemmeside.

Ifølge miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) afgiver ministeriet et område, der har stor historisk betydning, men ikke en stor naturmæssig værdi.

- Til gengæld får vi et areal, hvor vi kan plante ny skov, som vil være til glæde for mange generationer af hundeluftere, motionister og andre, der skal ud i det grønne, siger han i en kommentar.

Kommunen får også et græsareal omkring flyhangaren. Derudover modtager Tønder finanslovbevillingen på tre millioner kroner til at renovere hangaren.

Soldaterskoven ligger på Abild Bakkeø mellem Tønder og Abild. Det er den, der konkret skal udvides med 45 hektar ind mod Tønder by.

Samtidig med, at arealet skal blive til en bynær skov, vil den også blive brugt i arbejdet med at formidle Zeppelinbasen, der ligger der.

Skovrejsningen og ejendomsskiftet løber op i et beløb på 2,5 millioner kroner ifølge Naturstyrelsen, der står for skoven.

Aftalen skal endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen den 30. august.

/ritzau/