Tørke sender beredskab ud til dobbelt så mange naturbrande

Beredskabsenheder rundt i landet rykker i øjeblikket ud til omkring dobbelt så mange naturbrande som normalt i juni.

Det skyldes tørke, fortæller Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.

- Den lange periode med tørke og varmt vejr betyder, at brandfaren er klart stigende. Desværre kan vi heller ikke udelukke, at vi må gå ind og regulere folks mulighed for at bruge åben ild, hvis det fortsætter, siger han.

Normalt kører lokale beredskaber ud til mellem fem og syv naturbrande om dagen i juni. I øjeblikket bliver der kørt ud til 12 om dagen i gennemsnit.

- Desværre kan vi også konstatere, at stort set alle de brande, vi kører til i naturen, er skabt af uforsigtig menneskelig adfærd, siger Bjarne Nigaard.

Omkring 70 procent af naturbrandene skyldes ifølge Danske Beredskaber cigaretskod eller uforsigtig brug af grill eller ukrudtsbrænder.

Siden den 24. maj er der ikke faldet en eneste dråbe regn i Danmark. Det skrev TV 2 tirsdag.

Det er den længste tørkeperiode siden 2008, skriver mediet.

Også i 2018 var sommeren særdeles varm og tør. Og det havde stor betydning for antallet af naturbrande.

Ifølge Bjarne Nigaard kørte beredskabet ud til næsten 2000 naturbrande i juli 2018.

/ritzau/