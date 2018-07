Tørken får kirkegårde til at forbyde levende lys på grave

Tørken er nu så alvorlig, at levende lys på kirkegårde udgør en stor brandfare, advarer beredskabschef.

Efter tre måneder med meget lidt regn er landets kirkegårde nu begyndt at advare mod levende lys.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Lys på gravene er en skik, som mange i folkekirken og i frikirker har taget til sig gennem de seneste 15-20 år, og på nogle grave brænder der altid fyrfadslys eller lanterner.

Men da alle kommuner har indført helt eller delvist forbud mod åben ild på grund af tørken, gælder reglerne altså også for kirkegårde.

I Nordjylland er naturen ekstremt tør lige nu, og beredskabschef Lars Bjørndal billiger, at flere kirkegårde nu forbyder levende lys på gravene.

- Det er en god idé at gøre kirkegængerne opmærksomme på den fare, levende lys udgør nu, hvor der er så knastørt. Vi må for enhver pris undgå brand i naturen, og der skal meget lidt til i øjeblikket, siger han til Kristeligt Dagblad.

På Hørsholm Kirkegård i Nordsjælland var et glas til et lys forleden skyld i, at en hæk brændte ned.

- Nogle af de her glas til lys har jo buede former, og når solens stråler går igennem, antænder de omgivelserne ligesom et gammeldags brændglas, fordi alting er så tørt, siger kirkegårdsleder Vagn Andersen til avisen.

- Heldigvis var vi på arbejde, ellers kunne det være gået rigtig galt. Det gik ufatteligt hurtigt, og flammerne var lynhurtigt meget høje, men vi nåede at få ilden slukket, inden brandvæsnet kom, tilføjer han.

Ilden åd seks meter hæk, og bevoksningen på seks urnegrave blev brændt af og skal genplantes.

/ritzau/