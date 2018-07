Tørken giver havens fugle problemer med at finde føde

Dette års varme sommer har skabt tørke over hele Danmark, og det har sat småfugle som mejser og musvitter i nød. Stil vand ud i haven, lyder opfordringen

Hvis du de seneste par måneder har kigget ud i din have og undret dig over, hvor alle fuglene dog er blevet af, er du formentlig ikke alene. På grund af den ekstreme tørke er der ifølge eksperter ikke nok insekter, der kan overleve, og de fuglearter, der normalt besøger haverne, kan for tiden ikke finde tilstrækkeligt med hverken vand eller føde til sig selv og deres unger.

Flere af Kristeligt Dagblads læsere har noteret sig de manglende fugle. Og den skulle altså være god nok, fortæller Rolf Christensen, ornitolog ved Grenen Fuglestation i Skagen. Nogle af fuglene dør, og andre søger mod søer, åer samt andre vandgivende områder i stedet for haven.

”Småfuglene giver vand til deres unger, og det kan de ikke gøre mange steder, fordi det er så tørt overalt. Derfor er fuglene ikke, hvor de plejer at være,” siger han og fortsætter:

”Det har været meget tørt i år, så mange savner fuglene i deres haver. Det har stået på siden maj, så det er to en halv måneds tørke. Den største tørke i Danmark i 26 år. Vi har ikke oplevet noget lignende.”

Det gælder ikke kun for småfugle. Mange vandhuller ved kysterne tørrer ud, og det har givet problemer for blandt andre vadefuglene.

Mange af de flyvende væsener trænger altså til et ordentligt regnskyl, så jord og vandområder bliver fugtige og livgivende. Dermed kan blandt andet larver – en foretrukken spise hos mange fuglearter – også leve bedre, fortæller Jan Skjoldborg Kristensen, formand for Dansk Ornitologisk Forenings afdeling i Vestjylland.

”Maden er sværere at komme til, og det er nok lidt det samme, som vi ser med muldvarpe. De har vældig travlt for tiden med at finde regnorme og så videre,” siger han og noterer sig, at ynglen også er mindre.

”Stære får eksempelvis mange gange et enkelt kuld, og de er begyndt også indimellem at få to. Men i år har jeg ikke set et eneste. Det har nok igen noget at gøre med fødetilgængelighed, og så prøver de bare selv at overleve. De har ikke så travlt med at lave unger, hvis de har svært ved at finde mad,” siger han og tilføjer dog, at det nok afhænger meget af fuglearten.

Det mener også Morten D.D. Hansen, naturvejleder og museumsinspektør hos Naturhistorisk Museum Aarhus.

”Jeg tror, de fleste af dem er færdige med at yngle, og så begiver de sig et sted hen, hvor der er mere føde end i de tørre haver. Varme er som udgangspunkt ret godt for insekter, men det er klart, at en solsort for eksempel har rimelig svært ved at finde regn- orme,” siger han.

Rolf Christensen maner dog til besindelse. For i år er et særtilfælde med ekstrem tørke, og fuglene skal nok komme igen og genoprette bestanden, når regnen vender tilbage.

”Der har været eksempelvis været skybrud på Sjælland i går (tirsdag, red.). Der er begyndt at komme lidt regn forskellige steder. Der er ikke noget at bekymre sig for, for fuglene får hurtigt unger igen. Nogle af dem får også unger i løbet af august. Lad os så håbe, der også kommer regn.”

Men indtil videre er det bedste, man selv kan gøre, at stille vand ud til fuglene, siger Rolf Christensen.

”Jeg har selv stillet vand ud i min have til pindsvin og fugle. Det kan man gøre i en bradepande, eller et andet fad med flad bund. Det vil fuglene tage imod, og bliver man ved med at fylde det op, skal de nok komme tilbage,” siger han.