To tog blev fejlagtigt sendt mod hinanden ved Køge

Onsdag morgen blev to tog fejlagtigt sendt i retning af hinanden på den enkeltsporede strækning mellem Køge Nord Station og Køge Station.

Det skriver Sjællandske Nyheder torsdag.

Selv om det kan lyde dramatisk, var ingen liv sat på spil. Det forklarer Rene Makholm Hestbæk, områdechef i Trafik hos Banedanmark.

- Der er ikke noget farligt i det, men det er bare voldsomt uhensigtsmæssigt, for de kan ikke køre uden om hinanden på en enkeltsporet strækning, siger han.

Samtidig tilføjer Rene Makholm Hestbæk, at et tog måtte køre tilbage til en station, hvilket førte til forsinkelser.

Gårsdagens hændelse skyldes en menneskelig fejl, lyder det fra områdechefen. Det er nemlig trafikledere, som har ansvaret for køreplanen.

Togene har mulighed for at køre på samme strækning, men de kan ikke ramme hinanden.

Det skyldes, at de kun kan køre så langt, som deres såkaldte køretilladelser rækker. Køretilladelserne kan ikke overlappe, så hvis togene nærmer sig hinanden, bremser de ned og holder stille.

Det er ikke første gang, at to modkørende tog er blevet sendt mod hinanden ved en fejl.

Ifølge Rene Makholm Hestbæk er det sket to gange før.

- Vi gør alt muligt for at undgå det ved at sætte ekstra bemanding på. Men når det er mennesker, der laver det, så er der mulighed for, at der er enkelte af de her handlinger.

De to tog kørte på et nyt signalsystem, som strækker sig mellem Næstved og København.

Det blev indviet i april, men har siden stødt ind i nogle problemer.

Sidste måned opstod der omfattende signalfejl, som resulterede i forsinkelser og aflysninger af tog.

- Vi bliver dygtigere og dygtigere, jo længere tid vi har kørt. Nu er det ikke længe, at strækningen har været åben, siger Rene Makholm Hestbæk.

