Togrejsende må vente yderligere tre år på fornyelse af togdriften

Det kommer til at tage yderligere tre år, inden togdriften på flere strækninger i den østlige del af Danmark er blevet fuldt fremtidssikret.

Signalprogrammet, som det hedder, ventes nu først at være helt udrullet i 2033 frem for i 2030. Det fremgår af en ny tidsplan, som Banedanmark har offentliggjort.

Peter Jonasson, der er anlægsdirektør for Banedanmark, forklarer, at forsinkelsen skyldes, at tidsplanen er blevet undervurderet af leverandøren Alstom.

- Alstom har bevist, at selskabet har et signalsystem, der fungerer. Problemet er, at det tager længere tid end ventet at få det installeret på strækningerne, siger han.

Et signalsystem er nødvendigt for sikkerheden på jernbanerne, da det bruges til at styre sporskiftere og overkørsler. Og så er det signalsystemet, der fortæller, hvor hurtigt togene må køre, og om de overhovedet må køre.

Forsinkelsen rammer Kystbanen, der går fra København til Helsingør, samt strækningen mellem Roskilde og København særligt hårdt. Her var forventningen, at de skulle stå klar i 2028, men den deadline er rykket fem år frem - til 2033.

En række andre strækninger på Fyn og Sjælland bliver forsinket med op mod to år.

I en længere periode har Banedanmark meddelt Alstom, at leverandøren var i risiko for at blive forsinket.

Leverandøren spillede i første omgang ud med en forsinkelse indtil 2031, men Banedanmark har valgt at lægge yderligere to år til som en slags buffer i tilfælde af nye forsinkelser.

- Alstom har lavet gode tiltag for at betrygge os, men vi har endnu ikke set det ført ud i livet, siger anlægsdirektør Peter Jonasson.

- Derfor har vi været skeptiske omkring tidsplanen og vurderet, at der er behov for en buffer på yderligere to år.

Han erkender, at det undervejs i forløbet har været en mulighed at skifte leverandør, men det er mere kompliceret end som så, lyder det.

- Man skal forstå, at det er et stort sammenhængende system.

- Hvis man beslutter sig for at skifte leverandør, så skal man skifte strækninger, hvor Alstom allerede har rullet dets systemer ud, ligesom en anden ville skulle designe systemet forfra.

Det er Banedanmarks vurdering, at sådan en beslutning vil gøre, at projektet kommer til at tage meget længere tid, og at det bliver betydeligt dyrere.

Peter Jonasson kan dog ikke åbne op om projektets økonomi, eller om der eventuelt kommer en ekstraregning.

I første omgang er det Alstom selv, der må afholde ekstra udgifter, da det ifølge anlægsdirektøren er selskabet, der er ansvarlig.

