Togstrækning lukker i to uger: Skinner hænger frit i luften

Skybrud har skyllet jorden væk under et togspor mellem Herning og Skjern.

En togstrækning mellem Herning og Skjern er lukket i mindst to uger.

Det skriver Banedanmark på Twitter.

Sporet blev slemt beskadiget under et skybrud fredag.

Banedanmark vurderer, at det er nødvendigt at lukke strækningen i to uger for at udbedre skaderne, lyder det på Twitter.

Arriva driver togdriften på strækningen. Selskabet indsætter togbusser i perioden.

Ifølge TV Midtvest skyllede jorden helt væk under en del af togskinnerne ved Kibæk, så skinnerne nu hænger frit i luften på et stykke.

Det viser billeder fra stedet.

/ritzau/