Togtrafik på midtjysk jernbane holdes lukket efter dæmningsskred

Lukning af togtrafikken mellem Silkeborg og Herning forlænges foreløbigt til og med tirsdag.

Det skyldes, at reparationsarbejdet efter et dæmningsskred nær Funder på jernbanestrækningen i sidste uge stadig er i gang.

Det oplyser Banedanmark til Ritzau.

Man er i gang med at genopbygge dæmningen. Når det arbejde er færdigt, skal sporramme og sporkasse tilbage på plads. Der skal også køres skærver på, oplyser Banedanmark.

Jernbanespor ligger ofte på dæmninger, der er bygget op med græsbeklædninger på skråningssiderne.

Oven på dæmningen ligger sporkassen. Her ligger skinnerne på et fundament af grus, skærver og sveller.

Ved hjælp af skråningssider, dræn og afvandingsanlæg bliver vand efter kraftig regn ledt væk gennem sporkassens skærvelag og væk fra dæmningen.

Men falder meget regn på kort tid, er der risiko for dæmningsskred.

Direktør for infrastruktur hos Banedanmark Claus Hincke oplyste fredag, at det var store mængder vand, der på en strækning ved Engesvang vest for Silkeborg havde skyllet skærver, der omgiver svellerne, væk.

Det var en lokomotivfører, der allerede torsdag eftermiddag i sidste uge opdagede, at der manglede skærver på strækningen.

Det betød, at togtrafikken blev indstillet, og jernbanestrækningen blev undersøgt.

Forventningen var, at man kunne løse problemet ved at tilføre ekstra skærver.

Men det viste sig, at der var opstået revner i jorden under skinnerne. Derfor skulle fundamentet undersøges nærmere.

Claus Hincke sagde fredag, at han ikke var i tvivl om, at det er de usædvanligt store mængder nedbør, der har udløst problemet.

- Der er ingen tvivl om, at naturen spiller os et puds. Allerede efter fire dage i april har vi fået 40 millimeter nedbør - det er over gennemsnittet for hele måneden, lød det.

Da den pågældende jernbanestrækning blev inspiceret i marts, var der ifølge direktøren ingen tegn på problemer.

Togoperatøren Arriva har indsat togbusser på strækningen, og på selskabets hjemmeside kan man følge driftssituationen.

