Togtrafikken indstilles mellem Fredericia og Aalborg

Togtrafikken mellem Fredericia og Aalborg er blevet indstillet på grund af væltede træer på skinnerne.

Det oplyser DSB på sin hjemmeside.

Der indsættes ikke togbusser på strækningen, skriver selskabet videre.

De væltede træer skyldes stormen Malik, der i øjeblikket hærger flere steder i landet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Banedanmark sendte allerede fredag retningslinjer ud til landets togselskaber om, at togtrafikken skulle minimeres. Men lørdag aften indstilles den altså helt på denne strækning.

Togtrafikken mellem de to byer genoptages tidligst søndag morgen.

Fra lørdag klokken 16 blev driften på syv lokaltogsstrækninger på Sjælland også indstillet, oplyste trafikselskabet Movia tidligere i en pressemeddelelse.

Det gælder Hornbækbanen, Gribskovbanen, Nærumbanen, Lille Nord, Frederiksværkbanen, Odsherredsbanen og Tølløsebanen.

Man vil søndag morgen tage stilling til, om og hvornår driften på de syv berørte strækninger kan genoptages.

Trafikken på Øresundsbroen er også blevet indstillet i begge retninger. Det skrev broen på sin hjemmeside omkring 18.50 lørdag aften.

Også Storebæltsbroen er i fare for at blive lukket.

Sund og Bælt, der driver broen, oplyser i øjeblikket på sin hjemmeside, at der er risiko for, at Storebæltsbroen lukkes fra klokken 23 lørdag aften og frem til klokken 10 søndag formiddag.

Den aktuelle vindstyrke er dog allerede tæt på stormstyrke på broen. Derfor er der en risiko for, at den må lukke tidligere end forventet.

/ritzau/