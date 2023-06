Togtrafikken rammes af aflysninger hele juni

Aflysninger og kortere tog vil præge DSB's togtrafik frem til og med 30. juni.

Det skriver DSB på sin hjemmeside.

Det skyldes mangel på køreklare togsæt efter en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse blandt DSB's værkstedspersonale i sidste uge.

- Vi havde over 100 togsæt, der pludselig stod på vores værksteder. Håndværkerne, der igen er tilbage på arbejde, har en enorm pukkel samtidig med deres almindelige arbejdsopgaver, siger Tony Bispeskov.

Han er informationschef i DSB, og understreger, at der bliver arbejdet hårdt for at gøre alle togsæt på værkstederne køreklar igen.

Men det vil tage nogle uger endnu.

Omkring 600 til 700 medarbejdere på værkstederne havde nedlagt arbejdet hos DSB fra mandag 12. juni og tre dage frem.

Det skete på grund af uenighed i lønforhandlinger lød det fra Fællesorganisations Jernbanedrift, som organiserer håndværkere ansat ved DSB, DSB Vedligehold A/S, S-tog og Banedanmark.

Selvom togdriften i hele landet vil være ramt af aflysninger og kortere tog, kommer det ikke til at have en effekt på den ekstra togdrift, der bliver kørt til Roskilde Festival, når den starter lørdag.

- Vi forventer, at de tog kører. Vi anbefaler, at man benytter sig af rejseplanen, også hvis man skal til Roskilde, siger Tony Bispeskov.

De kortere tog vil betyde færre pladser i togene på flere strækninger i landet.

Følgende strækninger er særligt ramt:

Kalundborg - Holbæk - København.

Nykøbing F - Næstved - København.

Fredericia - Aarhus H.

Tony Bispeskov oplyser, at der mandag tidlig eftermiddag eksempelvis fortsat er 24 IC3-togsæt ude af drift. Normalt har DSB 96 køreklare IC3-togsæt.

Derudover er 40 IC4-tog også ude af drift, hvor der normalt er 60 i drift, siger han.

