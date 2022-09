Tohovedet slange er for anden gang set i den danske natur

For anden gang er en slange med to hoveder fundet i den danske natur.

Der er tale om en snog, som viste sig for en besøgende på Kalvebod Fælled på Amager i København.

Vedkommende har efterfølgende sendt et billede til Naturstyrelsen, skriver TV 2 Lorry. Hos styrelsen kalder naturvejleder Jes Aagaard det "noget af et særsyn" over for mediet.

- Jeg tænkte: Hold da op, det var eddermame sjovt, at vi havde sådan en i vores naturpark. Og fedt, at den kan leve, siger han til TV 2 Lorry.

Jes Aagaard kan ikke svare på, hvordan slangen kan spise eller jage.

Men han siger, at den med en længde på 70-80 centimeter er stor og i fin stand. Det vidner om, at den har været i stand til at overleve og vokse uden problemer.

Sidst, en sådan slange blev fundet i Danmark, var i oktober 2011. Det var en hugorm med to hoveder i Odsherred.

Dengang forklarede naturvejleder ved Naturstyrelsen Niels Dahlin Lisborg, at de to hoveder typisk vil være i konflikt med hinanden.

- Hugormen er en giftslange, og den er afhængig af et præcist hug mod et bytte for at sikre sig mad.

- Men slangen her skal så at sige blive enig med begge hoveder for at kunne levere et effektivt bid, forklarede Niels Dahlin Lisborg i 2011.

/ritzau/